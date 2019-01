The Passage: la trama del primo episodio della serie Fox

Fox ha diffuso la prima sinossi ufficiale del primo episodio di The Passage, serie tv basata sulla trilogia scritta da Justin Cronin, e pronta a debuttare sul piccolo schermo americano il 14 gennaio. Di stampo drammatico, The Passage, vedrà al centro della storia una pericolosa minaccia che potrebbe porre fine all'umanità.

The Passage racconta la storia del Progetto NOAH, struttura medica all'interno della quale gli scienziati compiono esperimenti con un virus molto pericoloso: potrebbe salvare qualsiasi essere umano da qualsiasi malattia ma al contempo essere una minaccia letale per tutto il genere umano.

In seguito ad un'epidemia influenzale che minaccia gli Stati Uniti, l'agente federale Brad Wolgast ottiene l'incarico di condurre nella struttura il soggetto per l'esperimento, la giovanissima Amy Bellafonte. Una volta incontrata la bambina, Wolgast metterà in discussione la sua lealtà al Progetto NOAH.

Il cast di The Passage comprende Mark-Paul Gosselaar nel ruolo di Brad Wolgast, con Saniyya Sidney nei panni della piccola Amy Bellafonte.

Insieme a loro interpreti del calibro di Jamie McShane, Caroline Chikezie, Emmanuelle Chriqui, Brianne Howey e Vincent Piazza nel ruolo di Clark Richards.

Guest star dell'episodio sono Jason Fuchs e Zach Appelman.

Ai Fox Circus di qualche giorno fa è stato presentato un video promo per sponsorizzare la The Passage, pronta a sbarcare in America a metà gennaio.