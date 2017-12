The Path: Aaron Paul nell'inquietante trailer della terza stagione

Hulu ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della terza stagione di, serie creata dae in arrivo sulla piattaforma a gennaio 2018.

Nei nuovi episodi scopriamo che un miracolo compiuto da Eddie Lane è sulla bocca di tutti e il Meyerismo è cresciuto diffondendosi in tutto il mondo. Come nuovo Guardiano della Luce, Eddie è costretto a riflettere su come far diffondere il movimento senza diventarne però il leader. Cal viene perseguitato dai demoni del suo passato e dovrà affrontarli per sconfiggerli. Sarah si pone invece delle domande sulla propria fede e cerca risposte al di fuori del movimento, ma verrà a conoscenza di alcuni oscuri segreti che riguardano la setta.

La Goldberg è anche sceneggiatrice degli episodi, oltre che creatrice e produttrice esecutiva dello show insieme a Universal Television e alla True Jack Productions di Jason Katims.

Con il ritorno nel cast di Aaron Paul, Michelle Monaghan, Kyle Allen, Rockmond Dunbar e Hugh Dancy, la nuova stagione di The Path sarà diffusa sulla piattaforma streaming il 17 gennaio 2018. Di seguito potete anche visualizzare il poster ufficiale della stagione. Ricordiamo che Aaron Paul è impegnato anche nella serie Netflix, BoJack Horseman, in qualità di doppiatore e sarà nel cast di The Burning Woman di Jake Scott (figlio di Ridley).