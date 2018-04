The Path: Hulu cancella la serie TV con Aaron Paul dopo sole tre stagioni

Dopo un inizio promettente e un buon riscontro di critica, The Path è stato cancellato da Hulu con sole tre stagioni all'attivo. La decisione da parte della nota piattaforma di streaming di non dare un'altra chance alla serie TV con Aaron Paul è stata dovuta dalla necessità di concentrarsi su altri progetti originali.

Jessica Goldberg, creatrice e sceneggiatrice dello show, ha così commentato l'annuncio: "Sebbene sia molto triste che The Path stia terminando, sono piena di gratitudine e orgoglio. E' stato un regalo poter raccontare storie impegnative ed emozionanti per tre stagioni in questo mondo molto strano e unico. Il talento e la passione di tutti coloro che hanno lavorato a questa mostra - dai miei partner Jason Katims e Michelle Lee, ai dirigenti di Hulu, agli scrittori, attori, registi, designer e troupe - sono stati qualcosa di unico. Ringrazio il netowrk e Universal Television per aver dato una chance a questo progetto che mi ha cambiato la vita".

The Path, il cui debutto è avvenuto il 30 marzo 2016, racconta le vicende di una famiglia al centro del fittizio movimento religioso dei Meyeristi, che recluta persone in difficoltà promettendo una vita serena e priva di dolori. Nel cast del serial, oltre al già citato Aaron Paul, troviamo anche Michelle Monaghan, Hugh Dancy, Kyle Allen, Emma Greenwell e Freida Pinto.

A seguito di questa cancellazione, Hulu farà spazio alla seconda stagione di The Handmaid's Tale e a The Looming Tower, oltre alla new entry rappresentate da Castle Rock, serie ispirata agli scritti di Stephen King, e Catch-22, show che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di George Clooney.



