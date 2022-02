The Patient, Alex Rich di GLOW si unisce al cast della serie

Il cast di The Patient si arricchisce di un nuovo attore. Si tratta di Alex Rich, che avrà un ruolo ricorrente nella serie FX, e che abbiamo già visto in GLOW.

The Patient è stato creato dal team dietro lo show The Americans, formato da Joe Weisberg and Joel Fields, e vede tra i protagonisti Steve Carell, Domhnall Gleeson, Linda Emond, Laura Niemi, e Andrew Leeds.

La serie sarà composta da episodi di mezz'ora e seguirà la storia di uno psicoterapeuta che si deve occupare di un nuovo cliente che nasconde oscuri segreti. Il paziente rivelerà di essere un serial killer e chiederà allo psicoterapeuta ad aiutarlo a superare i suoi istinti omicidi. La vita dello psicoterapeuta cambierà, e l'uomo si ritroverà in acque ancora più profonde mentre tenta di districare la mente disturbata del suo cliente.

Finita Glow, Alex Rich è pronto dunque a iniziare una nuova avventura. In passato Rich ha raggiunto la notorietà per il suo ritratto di un giovane Pablo Picasso nella serie antologica Genius: Picasso. L'attore ha recitato al fianco di Antonio Banderas nella serie sul leggendario pittore. Oltre ai suoi lavori in televisione, Rich ha anche ottenuto diversi ruoli da protagonista in film tra cui The Honor List e We Broke Up. Restiamo in attesa di maggiori informazioni sul suo ruolo in The Patient.