The Patient: in arrivo su Disney Plus la nuova serie con Steve Carell, ecco il trailer!

Disney ha diffuso in streaming il trailer italiano di The Patient, serie limitata da 10 episodi con protagonista Steve Carell. Lo show aveva fatto il suo esordio su FX negli Stati Uniti alla fine dello scorso agosto e arriverà in Italia in esclusiva per Disney+, come accaduto per gli altri prodotti targati FX. Debutto atteso per il 14 dicembre.

The Patient sarà composta da episodi di mezz'ora e seguirà la storia di uno psicoterapeuta che si deve occupare di un nuovo cliente che nasconde oscuri segreti. Il paziente rivelerà di essere un serial killer e chiederà allo psicoterapeuta ad aiutarlo a superare i suoi istinti omicidi. La vita dello psicoterapeuta cambierà, e l'uomo si ritroverà in acque ancora più profonde mentre tenta di districare la mente disturbata del suo cliente.

La serie vede nel cast anche da Domhnall Gleeson nei panni del serial killer che rapisce il terapeuta interpretato da Steve Carell. Linda Emond, Laura Niemi, Andrew Leeds, Alex Rich e David Alan Grier. Inoltre, il creatore di The Americans Joel Weisberg fa squadra con uno scrittore/produttore di quella serie, Joel Fields, come co-showrunner. Il regista veterano Chris Long ha diretto i primi due episodi della serie.

Celebre per i suoi numerosi ruoli cinematografici e per la sit-com di successo The Office, Carell è reduce dalla cancellazione di Space Force, che è arrivata dopo appena due stagioni da parte di Netflix. Infatti per un prodotto costoso come questo, il colosso dello streaming aveva bisogno di raggiungere un successo strepitoso. Con l'incredibile paga di Steve Carrell e i folli costi di produzione, la piattaforma ha più volte tentato di tenere a freno il costo dello show tra le due stagioni, ma con scarso successo, e il tiepido riscontro tra il pubblico, unito a questo problema, ha portato a una naturale chiusura.