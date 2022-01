The Patient, Domhnall Gleeson nel cast della serie FX con Steve Carell

L'attore irlandese Domhnall Gleeson è stato scelto come co-protagonista della nuova miniserie FX, The Patient, al fianco di Steve Carell. Lo show, composto da 10 episodi, è stato creato da Joe Weisberg e Joel Fields, con FX Productions. I due creatori si sono occupati anche della sceneggiatura della miniserie.

The Patient racconta la storia di uno psicoterapeuta (Carell) che si ritrova prigioniero di un serial killer (Gleeson) con una richiesta insolita: frenare i suoi impulsi omicidi. Ma tranquillizzare la mente di quest'uomo mentre affronta anche i suoi stessi problemi potrebbe diventare un viaggio ancor più insidioso della prigionia.



Chris Long funge da produttore esecutivo dello show, e dirigerà i primi due episodi, che entreranno in produzione la prossima settimana. A dirigere i successivi capitoli saranno Kevin Bray e Gwyneth Horder-Payton. Nel cast anche Linda Emond, Laura Niemi e Andrew Leeds.

Domhnall Gleeson di recente ha concluso una tournée teatrale a New York, e sarà nel cast di White House Plumbers, al fianco di Woody Harrelson e Justin Theroux.

L'attore è noto per le sue partecipazioni a saghe come Harry Potter e Star Wars - nel 2020 ha espresso la sua delusione per L'Ascesa di Skywalker - oltre a ruoli in film quali Anna Karenina, Questione di tempo e Vi presento Christopher Robin.



Nel 2018 Domhnall Gleeson ha recitato in Peter Rabbit, al fianco di James Corden.