The Patient: Steve Carell faccia a faccia con un serial killer nel trailer della serie

Hulu ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Patient, una serie limitata su un serial killer che prende in ostaggio un terapeuta per aiutarlo a frenare le sue pulsioni omicide. Steve Carell interpreta Alexander Strauss, il terapeuta catturato dal Sam Fortner di Domhnall Gleeson. La serie esordirà sulla piattaforma digitale il 30 agosto.

The Patient vede nel cast anche da Linda Emond, Laura Niemi, Andrew Leeds, Alex Rich e David Alan Grier. Inoltre, il creatore di The Americans Joel Weisberg fa squadra con uno scrittore/produttore di quella serie, Joel Fields, come co-showrunner. Il regista veterano Chris Long ha diretto i primi due episodi della serie.

FX On Hulu offre a The Patient il trattamento di distribuzione in streaming quando debutterà a fine agosto (da noi potrebbe arrivare prossimamente su Disney+, visto che i prodotti di Hulu seguono questa strategia nel nostro paese). I primi tre episodi della serie usciranno il 30 agosto, con un nuovo episodio ogni martedì fino alla conclusione della serie. Riuscirà Steve Carell a sfuggire alle grinfie di Domnhall Gleeson in questa nuova serie limitata? O la loro relazione li coinvolgerà in modi inaspettati? Scopritelo quando la serie debutterà su Hulu il 30 agosto.

Carell è reduce dalla cancellazione di Space Force, che è arrivata dopo appena due stagioni da parte di Netflix. Infatti per un prodotto costoso come questo, il colosso dello streaming aveva bisogno di raggiungere un successo strepitoso. Con l'incredibile paga di Steve Carrell e i folli costi di produzione, la piattaforma ha più volte tentato di tenere a freno il costo dello show tra le due stagioni, ma con scarso successo, e il tiepido riscontro tra il pubblico, unito a questo problema, ha portato a una naturale chiusura.