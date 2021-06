The Patrick Star Show, ecco il primo teaser per l'atteso spin-off di SpongeBob

Pronti a tornare a Bikini Bottom? La nuova serie animata di Nickelodeon ci invita a tuffarci di nuovo nel mondo di SpongeBob con uno spin-off tutto dedicato a Patrick Stella, The Patrick Star Show.

Secondo spin-off della celebre serie animata SpongeBob Squarepants assieme a Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, che debutterà invece su Paramount+, The Patrick Star Show ci permetterà di fare ritorno sui fondali marini di Nickelodeon, dove seguiremo le inedite avventure di uno dei personaggi animati più simpatici in circolazione.

Come da sinossi ufficiale, infatti "Il Patrick Star Show ci mostrerà un più giovane Patrick Stella che vive ancora con i suoi, nella stessa casa che fa anche da location per il suo personale show, al quale di solito partecipa anche il vicinato. La sua sorellina, Squidina, si occupa del lavoro dietro le quinte, per far sì che non vi siano problemi con lo show del fratello. I suoi genitori, Bunny e Cecil, assieme al nonno GrandPat, invece, hanno un modo tutto loro (e decisamente esilarante) di fare da sostegno al ragazzo. Le imprevedibili avventure della famiglia Stella si intrecceranno, influenzeranno e a volte addirittura interferiranno con lo spettacolo televisivo messo su da Patrick, ma una cosa è certa: la sua bizzarra vita è sempre un momento altissimo della televisione".

Al momento non sappiamo ancora quando la serie arriverà qui in Italia, o chi si occuperà della sua distribuzione, ma vi terremo aggiornati.