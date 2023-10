The Patriot Way: in arrivo la serie tv sulla leggenda NFL Tom Brady

Si chiamerà The Patriot Way, e sarà una mini-serie incentrata interamente sulla leggenda NFL Tom Brady. Sicuramente non è la prima produzione a prendersi la responsabilità di trasporre sul piccolo schermo vicende di personaggi reali, ma dato che si tratta di una vera icona del settore non possiamo che avere alte aspettative in merito.

Secondo quanto riportato dalla testata Deadline, ad occuparsi dello show saranno Paul Tamasy e Eric Johnson, gli stessi che hanno scritto la sceneggiatura di The Fighter per intenderci.

La serie The Patriot Way sarà un adattamento diretto del libro The Inside Story of Tom Bradys' Fight for Redemption, scritto da Casey Sherman e Dave Wedge.

Lo show coprirà l'arco di vita del campione dagli esordi fino al suo grande successo ottenuto con i New England Patriots, saranno trattati anche i vari scandali che lo hanno coinvolto nel corso degli anni, come il Deflategate.

"I New England Patriots hanno dominato lo sport professionistico per vent'anni", hanno detto i creatori della serie.

"Questa serie porterà gli spettatori addentro al Gillette Stadium, per gettare una luce più chiara sulle più famose ed iconiche vittorie di Brady. Ma vogliamo mostrare anche il lato oscuro del suo successo, basato su una vittoria a tutti i costi".

Voi che ne pensate? Tra l'altro sapevate che una squadra di Football ha ricreato una scena di Top Gun: Maverick? Oltretutto, sapevate che Will Farrell sarà nel film Madden?