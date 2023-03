The Penguin, Clancy Brown sarà il criminale Sal Maroni nella serie DC

Clancy Brown, conosciuto per aver doppiato Lex Luthor nel DC Animated Universe, interpreterà il boss del crimine Sal Maroni ne Il Pinguino, serie spin-off di The Batman in arrivo su HBO max nel 2024.

L'attore, classe '59, ha in realtà partecipato a un numero di prodotti ben maggiore: basti pensare a Bad Boys, Starship Troopers - Fanteria dello spazio e Il tempo di vincere in ambito cinematografico, oppure a Star Trek: Enterprise, The Flash e Daredevil in quello seriale. I doppiatori italiani sono stati i più svariati, tra cui si annoverano Alessandro Rossi e Massimo Corvo.

La serie vede ance Colin Farrell riprendere il ruolo di Oswald "Oz" Cobblepot; inoltre, sarà un produttore esecutivo insieme a Matt Reeves (regista di The Batman) e Dylan Clark (produttore). Così ha dichiarato Reeves in un'intervento precedentemente: "Prima di quanto possiate immaginare inizieremo a riprendere Il Pinguino con Colin. Ma ci sono molte altre sorprese che abbiamo pianificato: il BatVerse e tutto il resto che stiamo progettando è davvero entusiasmante, e da parte mia ne sono un grandissimo appassionato... In realtà, ogni film e serie TV è correlata con gli altri prodotti, e il modo in cui stiamo realizzando Penguim contribuirà certamente allo sviluppo del sequel e degli argomenti su cui verterà". Ed è proprio arrivata una notizia al riguardo: sono partite le riprese di The Penguin, spin-off di The Batman con Colin Farrell.

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The Batman, con Robert Pattinson nei panni dell'uomo pipistrello e Zoë Kravitz in quelli di Catwoman.