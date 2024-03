The Penguin: Colin Farrell alla conquista di Gotham nel primo trailer ufficiale

Terminate le riprese di The Penguin, ecco che HBO ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale post-produzione della serie spin-off di “The Batman”.

È un Colin Farrell magnetico, che dopo aver raccolto l’eredità di Danny Devito in The Batman di Matt Reeves, diventa protagonista di uno spin-off a lui dedicato e che si prospetta essere estremamente carico di tensione e azione. HBO ha comunicato che la serie arriverà in primavera sulla piattaforma HBO Max. La serie riguarderà i tentativi di Cobbleplot di acquisire ulteriore potere a Gotham sulla scia del finale del film The Batman.

Per quanto riguarda il cast, sarà ovviamente presente il già menzionato Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot. Assieme a lui Cristin Milioti nuovamente nei panni di Sofia Falcone, poi Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Rhenzy Feliz e Victor Aguilar. Per Sarah Aubrey di HBO "L'obiettivo è quello di mostrare com'è la vita di Oz, che si svolge per le strade di Gotham, cercando di rialzarsi come solo il Pinguino sa fare. Come un truffatore e uno stratega con le proprie ambizioni. È un ottimo esempio di come si possa avere il tempo, nell'arco di otto episodi, di raccontare una storia di personaggi più lunga, con molti colpi di scena e nuovi personaggi". La serie verrà distribuita in Italia in esclusiva da Sky.

