The Penguin: Colin Farrell è di nuovo l'iconico villain nelle prime foto dal set!

Pochi giorni fa sono ufficialmente partite le riprese di The Penguin, la serie spin-off di The Batman che debutterà su HBO Max nel corso del 2024. A conferma di ciò, il Daily Mail ha condiviso una serie di foto dal set fornendo in anteprima un primo sguardo al villain di Colin Farrell.

L'attore, candidato al premio Oscar per Gli spiriti dell'isola, tornerà a vestire i panni del Pinguino dopo il film del 2022 diretto da Matt Reeves, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Batman.

La narrazione dello show riprenderà circa una settimana dopo gli eventi di The Batman, con Gotham City ancora nel caos più assoluto dopo i disastrosi attentati orditi dall'Enigmista. Lo show seguirà l'ascesa di Oswald Cobblepot nel sottobosco criminale della metropoli, col Pinguino che tenterà di riempire il vuoto lasciato dalla morte di Carmine Falcone e diventare il nuovo re della mala di Gotham.

Sebbene una data di uscita della serie non sia stata ancora annunciata, ad oggi sappiamo che The Penguin sarà composto da otto episodi e che la sceneggiatura sarà firmata da Lauren LeFranc.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che recentemente Clancy Brown, conosciuto per aver doppiato Lex Luthor nel DC Animated Universe, interpreterà il boss del crimine Sal Maroni ne Il Pinguino.