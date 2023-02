The Penguin, Colin Farrell: 'Il trucco sarà ancora meglio di The Batman, vi sconvolgerà'

Come noto, Colin Farrell riprenderà i panni del Pinguino nell'imminente miniserie The Penguin in programma su HBO Max. La serie sarà un ponte tra gli eventi di The Batman e quelli dell'appena annunciato The Batman - Part II. Le riprese della serie inizieranno molto presto, e l'attore ha recentemente parlato delle migliorie apportate al trucco.

Durante una nuova intervista concessa a Gold Derby, Farrell ha rivelato che il suo nuovo trucco lascerà i fan bocca aperta.

"Voglio dire, il trucco vi lascerà a bocca aperta perché non so come dirlo e non potrei nemmeno... Non conosco a sufficienza i materiali e le diverse scelte di tonalità della pelle che Mike Marino e Mike Fontaine stanno usando, ma anche il trucco è in qualche modo, in modo molto sottile, ancora migliore", ha rivelato Farrell. "È persino più perfezionato. Ora sono a New York. Domani tornerò a Los Angeles. Abbiamo trascorso due o tre giorni a New York per fare le prove per il trucco e le prove della macchina da presa con il guardaroba e per incontrare alcuni degli altri attori; inizieremo a girare il 27 o il 28 di questo mese".

The Batman 2 è stato annunciato nel corso dell'evento organizzato da James Gunn per presentare il suo nuovo DC Universe. Come noto, i progetti di Matt Reeves faranno parte del cosiddetto universo DC Elseworlds, ambientato al di fuori della linea temporale dell'universo condiviso. In questo saranno inclusi anche il prossimo Joker Folie à Deux, le cui riprese sono attualmente in corso a New York; qualche giorno fa è stata svela la prima immagine di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

Invece, le riprese di The Batman 2 dovrebbero iniziare il prossimo novembre per un'uscita del film nelle sale prevista per l'estate 2025.