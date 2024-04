The Penguin, Colin Farrell:'Non riesco a credere a quanto sia dark'

Debutterà nella seconda metà dell'anno The Penguin, la miniserie spin-off di The Batman, con protagonista Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot nel suo percorso verso il potere a Gotham City come Pinguino. I fan sono in spasmodica attesa, soprattutto dopo la pubblicazione del primo trailer dello show.

In una recente intervista, Colin Farrell ha parlato in maniera entusiastica del tono di The Penguin:"Un sacco di violenza, oscurità assoluta e un uomo in grande lotta per cercare di arrivare in cima. Sapete, adesso c'è una lotta per il potere a Gotham. Ragazzi, è dark".



L'attore irlandese, già comparso nel film di Matt Reeves nei panni del villain, ha elogiato anche il lavoro del team di sceneggiatori:"Lauren LeFranc con la sua squadra di sceneggiatori ha scritto otto episodi straordinari. Roba audace, davvero. Non potevo credere diventasse così oscuro".

Nonostante la trama si ancora misteriosa, è probabile che gli eventi di The Penguin si svolgano successivamente a quanto accaduto in The Batman. In ogni caso, potete dare uno sguardo alla miniserie con il trailer di The Penguin.



Il cast dello show è composto anche da Cristin Milioti nel ruolo di Sofia Falcone, Clancy Brown nel ruolo di Salvatore Maroni, e Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O'Connell.

Scoprite qual è il Batman preferito di Colin Farrell, tra le versioni cinematografiche del personaggio creato da Bill Finger e Bob Kane per DC Comics.

