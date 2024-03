The Penguin, Colin Farrell promette tanta violenza nello spin-off di The Batman

Il The Batman di Matt Reeves si è contraddistinto dai suoi predecessori per i suoi toni cupi e violenti, quasi da gangster movie. Una scelta molto apprezzata da gran parte dei fan del Crociato di Gotham e dalla critica: ma cosa sarà del suo spin-off? Anche The Penguin seguirà la stessa linea?

Reduce del primo trailer ufficiale di The Penguin, Colin Farrell ha potuto commentare la “natura violenta” della prossima serie DC. Nell’attesa del suo debutto su Max entro la fine del 2024, la serie sul famigerato villain di Gotham è uno spin-off di The Batman del 2022. A darci maggiori dettagli sulla produzione è stato proprio il protagonista dello show: “È oscuro, questo è quello che posso dire a riguardo. È davvero un personaggio oscuro. Certo mi sono divertito molto a interpretarlo, ma è stato pesante. È incredibilmente violento”.

Parole, quelle dell’attore, che non sconvolgono molto, vista la natura del suo personaggio: “È l’ascesa di un uomo verso ciò che ha sempre desiderato, ovvero il potere. La morte di Carmine Falcone [che abbiamo visto in The Batman], ha lasciato un vuoto di potere da riempire a Gotham, quindi ci sono diversi personaggi che cercheranno di impadronirsene. Questo è il viaggio di Oswald nel cercare di raggiungere la vetta prima degli altri”.

Il trailer stesso di The Penguin ne ha anticipato le tinte dark: per tutta la sua durata compaiono esplosioni e armi, mentre lo stesso Oswald (Farrell) ne imbraccia alcune. Ciò preannuncia che il gangster non si fermerà davanti a nulla pur di riempire il vuoto di potere lasciata da Falcone. Nell’attesa di poter vedere la serie, qui trovate la nostra recensione di The Batman di Matt Reeves.

