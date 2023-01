The Penguin, Colin Farrell fa sognare i fan: 'The Batman è solo la punta dell'iceberg'

I lavori per The Penguin stanno per iniziare, e in preparazione alla prima serie televisiva spin-off del franchise di The Batman creato da Matt Reeves, l'attore Colin Farrell ha rilasciato una nuova intervista con Variety.

Come saprete, dopo il grande successo di The Batman lo scorso anno, la saga con protagonista Robert Pattinson è destinata ad espandersi ulteriormente con sequel cinematografici e spin-off televisivi per la piattaforma di streaming on demand HBO, il primo dei quali sarà dedicato al Pinguino e avrà come protagonista Colin Farrell. Ora, parlando con Variety, l'attore ha anticipato: "L'unica cosa che sapevo a proposito di The Batman era che non avrei potuto esplorare il personaggio del Pinguino tanto quanto avrei voluto. Ogni volta che andavo sul set c'era prima questo lavoro straordinario dei truccatori Mike Marino e Mike Fontaine e il loro team, e mi dispiaceva dover fare solo sei o sette scene. Ne ero grato, ma volevo di più. Ora posso dire che The Batman è stato solo la punta dell'iceberg, se mi permettete il gioco di parole" ha scherzato Colin Farrell, riferendosi al famoso club del Pinguino, l'Iceberg Lounge.

Ricordiamo che The Penguin sarà un sequel di The Batman e la storia riprenderà circa una settimana dopo gli eventi del primo film della saga di Matt Reeves. La serie sarà anche un ponte narrativo che guiderà gli spettatori verso The Batman 2, attualmente in sviluppo e in arrivo presumibilmente nel 2025. Sorprendentemente, però, The Penguin sarà girato a New York City, un cambio di location importante rispetto a The Batman, che invece è stato girato quasi interamente tra Liverpool e Glasgow.

The Penguin non ha ancora una data d'uscita per HBO Max, ma considerate le tempistiche dovrebbe arrivare nel corso del 2024.