The Penguin, Colin Farrell sullo spin-off di The Batman: 'Strano e affascinante'

Dopo aver rivelato che The Penguin sarà ambientato subito dopo The Batman (circa due settimane dopo gli eventi del film con Robert Pattinson), Colin Farrell ha potuto fornire altri dettagli circa la serie pin-off sul celebre villain e gangster della DC Comics, il quale si ritroverà al centro della lotta per il potere criminale di Gotham City.

Durante una nuova intervista con Collider, l'attore ha rivelato che le riprese si svolgeranno a New York e ha anche parlato della sceneggiatura dello show.

"The Penguin? Sto girando qui a New York", ha detto Farrell al sito. "Penso che se andrà avanti, ho letto il primo episodio, che è così affasicnante e così insolito come il personaggio era sulla pagina e come Matt Reeves lo aveva immaginato quando stava pensando a questa iterazione per Oz. Quindi sì, saranno, credo, sei o otto ore. Dovrei leggere il secondo e il terzo episodio entro la prossima settimana".

Lauren LeFranc (Hemlock Grove, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) scrive e fa da showrunner alla serie spinoff di The Batman prodotta esecutivamente da Farrell, Reeves e Dylan Clark.

LeFranc "ha fatto un lavoro straordinario", aveva aggiunto Farrell a proposito del lavoro in sede di scrittura della nuova serie che dovrebbe approdare su HBO Max. "Sta scrivendo l'intero progetto e sta guidando la serie, è formidabile e si tratta di una prospettiva molto eccitante". Riguardo alla ripresa del suo ruolo nella serie intitolata provvisoriamente The Penguin, Farrell aveva aggiunto: "Amo quel personaggio e ne ero avido. Sentivo di non averne abbastanza. Volevo farlo sempre di più, e ora ne ho la possibilità".

Stando alle ultime notizie, Warner Bros. Discovery avrebbe trovato il regista di The Penguin. Le riprese di The Penguin hanno già una data d'inizio programmata, quindi tutto dovrebbe procedere senza intoppi alla Warner.

Colin Farrell è atteso anche nelle sale con Gli spiriti dell'isola, che lo vede collaborare nuovamente con il regista Martin McDonagh dopo In Bruges e 7 psicopatici. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023 in piena stagione da Oscar. Su queste pagine potete recuperare il trailer de Gli spiriti dell'isola.