The Penguin, Colin Farrell svela: 'Sarà ambientato una settimana dopo The Batman'

L'arrivo di The Batman al cinema ha chiaramente creato una nuova linea narrativa per l'universo DC costudendo un nuovo terreno fertile per raccontare storie affascinanti e grottesche. Prima di The Batman 2, la narrazione proseguirà con la serie spin-off sul Pinguino, che vedrà Colin Farrell tornare nel ruolo. L'attore ha svelato nuovi dettagli.

Stando a quanto rivelato da Farrell, pare che The Penguin comincerà proprio da dove The Batman era ternato, ovvero con Gotham sommersa dall'acqua, conseguenza delle bombe piazzate dall'Enigmista alla fine del film di Matt Reeves. Il Pinguino di Colin Farrell si inserirà nella lotta per il potere a Gotham dopo il vuoto nato dalla uccisione di Carmine Falcone (John Turturro).

"[The Penguin] inizia circa una settimana dopo la fine del film The Batman. Quindi Gotham è ancora un po' sommersa", ha rivelato Farrell a Extra in un'intervista per il suo nuovo film Gli spiriti dell'isola. "Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio e si apre con i miei piedi che sguazzano nell'acqua nell'ufficio di Falcone. Già solo questo, leggendolo, mi ha fatto pensare: 'Oh, cavolo'. È adorabile. È così ben scritto".

Lauren LeFranc (Hemlock Grove, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) scrive e fa da showrunner alla serie spinoff di The Batman prodotta esecutivamente da Farrell, Reeves e Dylan Clark.

LeFranc "ha fatto un lavoro straordinario", ha aggiunto Farrell. "Sta scrivendo l'intero progetto e sta guidando la serie, è formidabile e si tratta di una prospettiva molto eccitante". Riguardo alla ripresa del suo ruolo nella serie intitolata provvisoriamente The Penguin, Farrell ha dichiarato: "Amo quel personaggio e ne ero avido. Sentivo di non averne abbastanza. Volevo farlo sempre di più, e ora ne ho la possibilità".

Stando alle ultime notizie, pare sia stato trovato il regista di The Penguin. Le riprese di The Penguin hanno già una data d'inizio programmata, quindi tutto dovrebbe procedere senza intoppi alla Warner.