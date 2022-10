The Penguin, Cristin Milioti antagonista di Colin Farrell: sarà Sofia Falcone

Ruolo più lontano dalla dolce Cristin Milioti di How I Met Your Mother non avremmo potuto immaginarlo. Ma è di certo una sorpresa saperla al fianco di Colin Farrell nello spinoff di The Batman di prossima produzione. O meglio, in collisione, perché in The Penguin sarà Sofia Falcone e tenterà di prendere il potere del defunto padre Carmine.

Avete capito bene. Immaginate John Turturro, anche fisicamente. Ricordatelo ovviamente nel ruolo di Carmine Falcone – un ottimo Carmine Falcone – in The Batman. Ora immaginate che abbia una figlia. E che a interpretarla sia proprio la dolce metà di Ted Mosby in How I Met Your Mother. Ovviamente, nel corso degli anni Cristin Milioti si è ritagliata molti altri ruoli, ma nessuno mai così oscuro (e forse di spicco, per una produzione di tale portata).

L’attrice interpreterà infatti la principale protagonista assieme a Colin Farrell. Sarà Sofia Falcone, figlia di Carmine pronta a vendicare la morte del padre e soprattutto a prendere il controllo di Gotham e della sua fiorente criminalità dopo il vuoto di potere lasciato da Carmine. In altre parole, sarà la diretta antagonista di Farrell, visto che tutta la serie sequel prenderà le mosse dal disastro cataclismico che ha colpito Gotham per mano dell’Enigmista. E dovrebbe mostrare l’ascesa al potere del Pinguino, ma le cose non andranno esattamente come previsto.

La Milioti inaugura chiaramente la tornata di casting per le new entry, cui probabilmente seguiranno altri personaggi secondari. Questo vuol dire, come da previsioni, che manca poco per l’inizio riprese fissato per The Penguin. All’inizio di questo mese era stato scelto il regista di The Penguin, una vecchia conoscenza HBO che fa ben sperare in termini di noir e toni cupi, come è stato il film di Matt Reeves.

Voi che aspettative avete alla luce delle informazioni rese note fino a questo momento? Ditecelo nei commenti!