The Penguin: Cristin Milioti sul set dello spin-off di The Batman insieme a una new entry

Dopo aver visto le prime immagini di Cristin Milioti sul set di The Penguin, l'attrice è stata nuovamente immortalata sul set dello spin-off di The Batman (che fungerà da ponte tra gli eventi del film e del suo atteso sequel) stavolta in compagnia di un nuovo membro del cast. Sappiamo che Milioti interpreterà il ruolo di Sofia Falcone nello show.

Queste nuove foto non solo forniscono il primo sguardo chiaro alla Sofia Falcone di Cristin Milioti, ma sembrano anche essere state scattate all'esterno di una chiesa. Il padre di Sofia, il boss del crimine di Gotham Carmine Falcone, è stato ucciso in The Batman, quindi è possibile che la scena si svolga durante il suo funerale. Le foto sembrano anche confermare che Berto Colon si è unito al cast nei panni del socio della Falcone.

Anche Colin Farrell era presente sul set per le scene del potenziale funerale. Data l'opinione non proprio eccellente che Cobblepot aveva di Falcone e il suo coinvolgimento con lui la notte della sua morte, è lecito pensare che non andrà d'accordo con Sofia e suo fratello Alberto, interpretato da Michael Zegan.

Anche se molti punti della trama sono stati tenuti nascosti, la serie TV sul Pinguino si svolgerà solo una settimana dopo la conclusione di The Batman. Alla fine del film, Gotham City è stata inondata a causa del piano diabolico di Edward Nashton, alias l'Enigmista. Anche se sarà passato più di un anno dal film di Reeves, The Penguin farà da ponte tra il primo e il secondo film. Si dice che il Batman di Pattinson potrebbe fare un'apparizione nello show.

Negli ultimi mesi, The Penguin è stato impegnato a completare il cast che affiancherà Farrell. Come detto, Cristin Milioti è stata scelta per il ruolo di Sofia Falcone, figlia di Carmine Falcone, che ha avuto un ruolo fondamentale in The Batman. Il dramma della HBO Max vedrà anche la partecipazione di Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O'Connell. Anche Rhenzy Feliz, noto per aver interpretato Alex Wilder in Runaways, è stato scritturato per un ruolo. Nel cast c'è anche una famosa star di Sons of Anarchy.