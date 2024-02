The Penguin: tutto quello che dovete sapere sulla serie tv sequel di The Batman

The Penguin sarà la serie tv sequel di The Batman, e un nuovo capitolo nel franchise creato da Matt Reeves: in attesa di scoprire la data d'uscita, vi proponiamo un riepilogo su tutto ciò che dovete sapere.

Composta da un totale di otto episodi, The Penguin sarà uno spin-off di The Batman ma la sua storia inizierà circa due settimane dopo gli eventi del film del 2022, dettaglio che rende la serie tv un vero e proprio sequel del blockbuster noir di Warner Bros: secondo ciò che sappiamo sulla trama, The Penguin - che vedrà ancora una volta Colin Farrell nei panni del famoso villain - seguirà il protagonista nel tentativo di diventare il nuovo boss del crimine di Gotham City dopo la morte di Carmine Falcone, mentre la città tenta di riprendersi dai terribili attentati dell'Enigmista.

Il cast vedrà Cristin Milioti nel ruolo di Sofia Falcone, la figlia di Carmine chiamata ad ereditare gli affari di famiglia e destinata a scontrarsi col Pinguino, mentre Clancy Brown sarà Salvatore Maroni, personaggio solo nominato in The Batman e attualmente dietro le sbarre dopo la famosa operazione anti-droga di sui tanto si parla nel film originale. Inoltre, Michael Zegen sarà Alberto Falcone, figlio di Carmine e fratello di Sofia, e Michael Kelly interpreterà Johnny Vitti, il sottocapo della famiglia criminale Falcone. Gli altri attori del cast scelti per ruoli non ancora rivelati sono Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Theo Rossi, Carmen Ejogo, Craig Walker e Jared Abrahamson. Da notare inoltre che Robert Pattinson è stato avvistato sul set di The Penguin negli ultimi giorni delle riprese, cosa che ovviamente ha alimentato le voci secondo cui Batman o Bruce Wayne (o entrambi) avranno una cameo nella serie.

Per chiudere ricordiamo che The Penguin non ha ancora una data d'uscita, sebbene ci si aspetti che la serie uscirà in streaming su Max nel corso del 2024 o nella prima parte del 2025: questo perché The Penguin sarà anche un prologo di The Batman 2, atteso invece per il 3 ottobre 2025.