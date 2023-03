The Penguin, prima foto di Cristin Milioti: ecco chi sarà nello spin-off di The Batman

Dopo i primi scatti di Colin Farrell, ecco arrivare anche le prime immagini di Cristin Milioti trapelate dal set di The Penguin, lo spin-off di HBO Max che sarà ambientato dopo la conclusione di The Batman di Matt Reeves e farà da ponte per gli eventi che vedremo ritratti nella seconda parte del film con Robert Pattinson in arrivo in sala nel 2025.

Just Jared ha condiviso una foto dal set che rivela il primo sguardo alla Sofia Falcone della Milioti in The Penguin. Il passaggio di consegne tra Sofia Falcone e Carmine Falcone, interpretato da John Turturro e ucciso alla fine di The Batman, sarà sicuramente interessante e centrale nell'economia di questa miniserie. Il ruolo di Carmine Falcone è uno dei collegamenti con il film di Reeves, mentre la serie spin-off si concentrerà sulla scalata al potere criminale di Gotham da parte di Oswald Cobblepot.

La Milioti è stata ingaggiata nei panni della figlia di Carmine Falcone lo scorso ottobre, e ora che le riprese di The Penguin sono in corso abbiamo finalmente un'idea del suo look nello show. Il personaggio di Sofia Falcone cercherà probabilmente di succedere a suo padre, ma il potere criminale di Gotham City sarà conteso da molti altri, incluso il Pinguino.

Sia l'architetto dell'universo di The Batman, Matt Reeves, che la star, Colin Farrell, hanno parlato di come The Penguin imposterà la trama della prossima avventura di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro in The Batman Part II. In base alle parole del duo, sembra che l'ascesa al potere di Oswald Cobblepot durante The Penguin dovrebbe essere cruciale per The Batman 2, e la storia di Falcone/Maroni di The Batman dovrebbe essere approfondita e giocare un ruolo importante nella serie HBO Max. Salvatore Maroni sarà interpretato da Clancy Brown.

Nelle ultime ore, è stata confermata la data di inizio riprese di The Batman Part II.