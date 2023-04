The Penguin, HBO Max pubblica il primo trailer sullo spin-off di Batman con Colin Farrell

Il canale ufficiale HBO Max ha appena pubblicato il primo trailer di The Penguin, lo spin-off di The Batman nel quale Colin Farrell tornerà a interpretare il celebre antagonista dell'uomo pipistrello in una serie dedicata.

La clip ripercorre un monologo del protagonista, mentre le inquadrature si spostano sul suo volto sfigurato e su scenari oscuri del mondo malavitoso, sulla scia delle atmosfere contemplate nel capitolo precedente del franchise: al riguardo, Colin Farrell anticipa che The Penguin "sarà molto dark". Così figura nella descrizione del video: "Il candidato all'Oscar Colin Farrell è #ThePenguin. La nuova serie HBO Max Original di Matt Reeves e il prossimo capitolo della saga di @TheBatman è ora in produzione. In arrivo nel 2024 su Max". La candidatura all'Oscar si riferisce a Gli spiriti dell'isola, film del 2022 di Martin McDonagh.

Ideata e scritta da Lauren LeFranc, la serie sarà composta da 8 episodi, i quali mostreranno l'ascesa al potere di Owald "Oz" Cobblepot/Il Pinguino nel mondo criminale di Gotham City a una settimana di distanza dagli eventi della pellicola di Matt Reeves. Nel cast, oltre a Colin Farrell, figureranno attori del calibro di Clancy Brown (Salvatori Maroni) e Michael Zegen (Alberto Falcone), a cui si aggiungono Rhenzy Feliz, Michael Kellyy, Shohreh Aghdashloo e molti altri. Le riprese sono iniziate il 1° marzo 2023 a New York con il titolo provvisorio di Boss: considerando una durata indicativa di cinque o sei mesi, potrebbero terminare nel luglio 2023.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: Robert Pattinson non sarà presente in The Penguin per diritti TV?