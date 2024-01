The Penguin, importanti aggiornamenti da James Gunn sullo spin-off di The Batman

Giungono nuovi aggiornamenti che riguardano The Penguin, spin-off di The Batman per il piccolo schermo che vedrà tornare Colin Farrell tornare nel ruolo dell’iconico villan dell’universo DC: James Gunn, rispondendo a una domanda su Threads ha infatti annunciato di aver visto tutti gli episodi dello show che sono già stati realizzati.

Dopo aver dato un primo sguardo a The Penguin, torniamo a parlare della nuova serie tv adattata dai racconti dei fumetti per riportare la risposta di James Gunn a un fan intenzionato a capire il pensiero del filmmaker sul nuovo show.

Senza sbottonarsi in merito alla qualità e allo stato dei lavori, il regista della trilogia di Guardiani della Galassia ha assicurato di stare supervisionando il prodotto per il piccolo schermo.

A precisa domanda di un utente che gli ha chiesto se gli avessero mostrato qualcosa della serie The Penguin, Gunn ha spiegato: “Sì, ho visto tutti gli episodi realizzati fino a questo momento”.

Lo show seguirà le vicende dell’interessantissimo cattivo visto nel Batman con Robert Pattinson entrando a far parte a tutti gli effetti delle opere appartenenti alla serie Otherworld che il dipartimento cinematografico della DC è intenzionata a continuare a sviluppare.

The Penguin uscirà nel 2024 sulla piattaforma Max di HBO e verrà distribuita in Italia in esclusiva da Sky.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sulla nuova serie trasposta dai fumetti dell’Uomo Pipistrello, vi lasciamo a una lista di tutte le serie DC in uscita in streaming nel 2024.