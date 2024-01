The Penguin, Jared Abrahamson è l'ultima new entry nella serie con Colin Farrell!

Fin dal suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la versione di Matt Reeves del cavaliere oscuro è stata in grado di ottenere numerosi consensi. Vuoi per una visione unica del personaggio, o anche per l'approccio inusuale scelto per affrontare le vicende. Tutto ciò ha portato all'ideazione dello spin-off The Penguin.

Si tratta infatti di un'opportunità unica di espandere questo universo, tramite una serie interamente dedicata ad uno dei più acerrimi nemici di Batman.

Lo show sarà composto di otto puntate e vedrà al fianco di Colin Farrell anche Cristin Milioti, che avrà il compito di interpretare Sofia Falcone. Al momento non abbiamo ancora una data precisa riguardo all'uscita della serie su HBO, ma sappiamo però che una nuova aggiunta si è da poco unita al cast.

Si tratta di Jared Abrahamson, conosciuto ai più per aver preso parte a produzioni come The Changeling. L'attore avrà il ruolo di un personaggio ricorrente all'interno di The Penguin, anche se non ci sono ancora informazioni certe su quale sarà la figura che dovrà interpretare.

Voi che ne pensate? Siete in attesa di vedere questo primo spin-off di The Batman? In attesa di saperne di più, vi informiamo che Matt Reeves ha in progetto divere serie tv sui villain DC.