The Penguin: partite le riprese dello spin-off di The Batman con Colin Farrell!

Con The Batman, il film del 2022 con protagonista Robert Pattinson, il regista Matt Reeves ha gettato le basi del suo personale universo narrativo in accordo con Warner Bros. Discovery. Oltre al secondo capitolo del cinecomic DC, il franchise si espanderà ulteriormente con l'arrivo di nuovi spin-off e il primo ad uscire sarà The Penguin.

La serie televisiva dedicata all'iconico villain vedrà il ritorno del candidato all'Oscar Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot e debutterà su HBO Max nel corso del prossimo anno. Dopo diversi mesi di discussione sullo show, la scenografa Kalina Ivanov ha rivelato su Instagram che il primo giorno di riprese di The Penguin è ufficialmente giunto al termine. Potete dare un'occhiata al post originale in calce alla notizia.

Sebbene una data di uscita dello show non sia stata ancora annunciata, ad oggi sappiamo che The Penguin sarà composto da otto episodi e che la sceneggiatura sarà firmata da Lauren LeFranc.

La narrazione riprenderà circa una settimana dopo gli eventi di The Batman, con Gotham City ancora nel caos più assoluto dopo i disastrosi attentati orditi dall'Enigmista. Lo show seguirà l'ascesa di Oswald Cobblepot nel sottobosco criminale della metropoli, col Pinguino che tenterà di riempire il vuoto lasciato dalla morte di Carmine Falcone e diventare il nuovo re della mala di Gotham.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!