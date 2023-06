The Penguin, la produzione rimarrà ferma fino alla fine dello sciopero della WGA

Lo sciopero degli sceneggiatori sta mettendo in crisi il settore dell'intrattenimento rallentando notevolmente la produzione di tantissime serie tv e film. Una delle vittime più importanti di questo trattamento è stato lo spin-off di Batman su Il Pinguino che pare non riprenderà fino ad un accordo.

La presenza di Colin Farrell tra i manifestanti dello sciopero della WGA ha confermato solo quanto l'intenzione sia quella di bloccare totalmente i lavori fino a quando non si arriverà ad una soluzione consensuale tra le parti. The Penguin è stato colpito da grandissimi ritardi di produzione dopo l'uscita del teaser trailer che aveva dato la possibilità al pubblico di dare un primo sguardo alla serie con protagonista Colin Farrell.

La serie si porrà in continuità rispetto al primo capitolo del Batman di Robert Pattinson. Rispetto alle versioni precedenti del personaggio questo cavaliere oscuro risulta essere più giovane, inesperto e invischiato in una Gotham molto più oscura. Invischiati tra le fila mafiose della città ci sono figure come Falcone e Il Pinguino che sono state introdotte all'interno del film. Con lo spin-off l'obiettivo è approfondire un personaggio così complesso ed interessante.

Il blocco della produzione di The Penguin causerà, ovviamente, degli slittamenti nella realizzazione dei prodotti appartenenti al nuovo Batverse di Reeves. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!