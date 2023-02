The Penguin: quattro nuovi attori si aggiungono al cast della serie con Colin Farrell

Come riportato da Deadline, quattro nuovi attori si sono aggiunti al cast di The Penguin, la miniserie con protagonista Colin Farrell che tornerà nei panni del celebre villain di Batman. Lo show, composto da otto episodi in totale, sarà ambientato tra il primo The Batman e l'appena annunciato The Batman - Part II che approderà nelle sale nel 2025.

I tre nomi nuovi che si sono appena aggiunti al cast dello show sono Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell e Rhenzy Feliz. Sebbene non sia chiaro quali ruoli Kelly, Aghdashloo e O'Connell interpreteranno nella serie, pare che Feliz avrà un ruolo principale e si pensa che interpreterà un adolescente con cui Pinguino fa amicizia e che diventa il suo autista, anche se non è stato rivelato nulla di ufficiale.

Invece, è noto che Cristin Milioti interpreterà Sofia Falcone, la figlia di Carmine, che contenderà al Pinguino la lotta per il controllo del potere criminale a Gotham City dopo la morte del padre.

Per chi ha dimestichezza con le serie TV, ricorderà che Michael Kelly è stato per anni uno dei volti di House of Cards e recentemente lo abbiamo visto nella serie di successo di Prime Video Jack Ryan, al fianco di John Krasinski; Shohreh Aghdashloo è stato uno dei volti della serie sci-fi The Expanse; Deirdre O'Connell lo abbiamo visto nel corso della serie Outer Range che tornerà con la Stagione 2 su Prime Video; Rhenzy Feliz è precedentemente apparso in Marvel's Runaways.

Sebbene i dettagli sulla trama di The Penguin siano attualmente sconosciuti, si prevede che la serie si svolgerà all'indomani degli eventi di The Batman.

"Siamo entusiasti di portare al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio della DC che non hanno mai visto prima", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, in occasione dell'annuncio della serie. "È incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren per continuare questa storia e vedere Colin portare la sua già eccezionale interpretazione in 'The Batman' a un livello superiore".