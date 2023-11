Anche The Penguin rinviata: ecco quando vedremo lo spin-off di The Batman

Nell'ottica della costruzione del DC Universe targato James Gunn e Peter Safran non vanno certo dimenticati gli Elseworld, quelle storie ambientate in un universo parallelo con attori diversi e storyline indipendenti: tra gli universi di cui sopra spicca quello di The Batman, che vedrà presto in The Penguin un nuovo capitolo.

Presto o forse non troppo: gli scioperi di attori e sceneggiatori (ai quali Colin Farrell ha d'altronde manifestato tutto il suo appoggio nei mesi scorsi) hanno infatti costretto al rinvio tutte le principali produzioni, tra cui proprio quella della serie che vedrà il ritorno del villain già visto nel film con Robert Pattinson.

Inizialmente prevista per la primavera del prossimo anno, infatti, la serie sul Pinguino dovrebbe esser stata rinviata, stando a quanto leggiamo in queste ore, almeno all'autunno del 2024: un probabile slittamento di qualche mese, dunque, per quella che sarà una delle prime incursioni sul piccolo schermo del nuovo corso DC (per quanto, come già precisato in apertura, indipendente dalla rotta principale del franchise).

Vedremo se non ci saranno ulteriori rinvii e se davvero il Pinguino di Farrell farà il suo ritorno durante l'anno che sta per iniziare: la speranza, ovviamente, è che non ci sia da attendere oltre! Nell'attesa, comunque, qui trovate una foto di Colin Farrell e Cristin Milioti sul set di The Penguin.