The Penguin: lo sciopero ferma anche lo spin-off di The Batman con Colin Farrell

Nonostante fossero già in fase piuttosto avanzata, le riprese di The Penguin sono state interrotte a causa dello sciopero degli sceneggiatori indetto dalla Writers Guild of America. Le proteste, infatti, hanno invaso il set di Westchester a New York dove si stava svolgendo la produzione dello spin-off di The Batman con protagonista Colin Farrell.

The Penguin è quindi l'ultima vittima dello sciopero degli sceneggiatori, che in precedenza aveva causato l'interruzione delle riprese di Daredevil: Born Again e lo stop ai lavori di scrittura su The Mandalorian 4. La WGA ha dato il via alle sue proteste il 2 maggio scorso, dopo che le trattative contrattuali con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers si erano interrotte il giorno prima. Il gruppo di sceneggiatori ha chiesto un miglioramento dei salari a Hollywood e ha promesso di impedire all'IA di prendere il loro posto di lavoro.

Max ha pubblicato un teaser trailer di The Penguin lo scorso aprile, offrendo un primo sguardo alla serie, che vede Farrell riprendere il suo ruolo di Oswald "Oz" Cobblepot da The Batman. The Penguin, ambientato direttamente dopo gli eventi del film di Matt Reeves, racconta la discesa di Oswald nella malavita di Gotham City, mentre cerca di rivendicare il territorio del boss mafioso Carmine Falcone dopo essere stato in precedenza il suo luogotenente principale, diventando gradualmente un signore del crimine a tutti gli effetti. Le riprese della serie HBO Max sono iniziate a marzo e dovrebbero concludersi a luglio.

Oltre a Farrell, nel cast di The Penguin ci saranno anche Cristin Milioti, che interpreta Sofia Falcone, figlia di Carmine, e Clancy Brown nel ruolo di Salvatore Mirone. Inoltre, Michael Zegen interpreterà Alberto Falcone, il figlio di Carmine e fratello di Sofia. Resta da vedere se Batman apparirà in The Penguin, con Robert Pattinson che potrebbe apparire nello spin-off, ma potenzialmente come un personaggio diverso dal principale protettore di Gotham City.

The Penguin è una delle numerose serie Max in arrivo all'interno dell'Universo DC, che si affianca a molti altri nuovi progetti che caratterizzano il nuovo programma televisivo sotto la guida di James Gunn, tra cui Creature Commandos, Waller e altri ancora. La produzione, però, appartiene all'universo Elseworlds e sarà slegata dal DC Universe principale.

The Penguin è stato creato da Lauren LeFranc e la prima stagione della serie prevede otto episodi, i primi tre dei quali sono diretti da Craig Zobel. Secondo quanto riferito, il successo dello show per Max e la Warner Bros. determinerà l'importanza del ruolo di Farrell in The Batman 2, la cui uscita nelle sale è prevista per il 3 ottobre 2025.