The Penguin, primo sguardo alla serie nel nuovo video di HBO!

Quando si crea un universo interessante come quello di The Batman, non si può far altro che esplorarlo proprio come Matt Reeves sta puntando a fare con The Penguin, nuova serie HBO in arrivo nel 2024 con protagonista Colin Farrell. E' stata rivelata una esclusiva anteprima degli episodi.

Insieme all'annuncio delle nuove serie in arrivo nel 2024 di HBO, è stato svelato un piccolo assaggio di The Penguin, una delle tante produzione interrotte momentaneamente a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori. Il riavvio recente della produzione di The Penguin ha dato al pubblico una nuova spinta di curiosità nei confronti della serie tv. L'anticipazione rilasciata dal servizio streaming mostra un racconto della nemesi di Batman molto più oscuro e tormentato di quanto molti si ricordassero.

La clip presenta l'indole del personaggio e la sua indecisione nel capire cosa vuole realmente nella vita. Oscura al punto giusto e con le atmosfere che ricordano a pieno il lavoro fatto da Reeves in The Batman, la serie mostra un Pinguino che non ha assolutamente paura di sporcarsi le mani e che, gradualmente, diventa protagonista di una ascesa nel mondo criminale di Gotham che lo renderà temuto e molto invidiato.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il mondo creato da Reeves, vi consigliamo la nostra recensione di The Batman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!