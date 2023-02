The Penguin, Shohreh Aghdashloo conferma il suo casting: 'Le riprese inizieranno a breve'

Nei giorni scorsi quattro nuovi attori si sono aggiunti al cast di The Penguin, la serie spin-off della pellicola "The Batman" diretta da Matt Reeves. Lo show seguirà il celebre villain interpretato da Colin Farrell e sarà ambientato tra il primo film e il sequel in uscita nel 2025.

Le new entry sono nello specifico Michael Kelly, Deirdre O'Connell, Rhenzy Feliz e Shohreh Aghdashloo, che recentemente ha confermato il suo casting condividendo tutto il suo entusiasmo per la serie, che sarà composta da otto episodi e che dovrebbe arrivare nel corso del 2024 su HBO Max.

"Immagino che dovrò vuotare il sacco...😸🐈" ha twittato Shohreh Aghdashloo. "Inizieremo le riprese molto presto e non vedo l'ora di interpretare questo personaggio stimolante insieme a dei membri del cast così brillanti". La star ha anche condiviso un link alla notizia di Variety annunciando il suo casting insieme a Michael Kelly e Deirdre O'Connell. Sebbene non sia chiaro quali ruoli interpreteranno i nuovi entrati nella serie, si pensa che Feliz interpreterà un adolescente con cui Pinguino fa amicizia e che diventa il suo autista.

"La storia riguarderà l'ascesa al potere di Oz, che si fionderà su quel vuoto di potere che si è creato quando Falcone è stato ucciso", ha dichiarato il protagonista dello show.

