The Penguin, spunta il regista per lo spinoff di The Batman: una vecchia conoscenza HBO

Con la produzione ormai alle porte che dovrebbe cominciare di qui a qualche mese, è tempo che The Penguin si trovi un regista. Nuovi rapporti sembrano aver sbloccato la situazione, perché un nuovo nome è in trattative come regista e produttore esecutivo. Il suo ottimo lavoro presso HBO potrebbe assicurargli l'ingaggio.

Visto l’ottimo lavoro svolto da Matt Reeves con The Batman, ci si è chiesti perché non sarebbe stato lui a dirigere lo spinoff The Penguin. A darci una risposta più che rincuorante, il protagonista Colin Farrell, che ha spiegato come l’occhio attento di Reeves – dalla scelta del regista alle sceneggiature di ogni singolo episodio – stia vegliando su tutta la produzione. Ora sembra che lo spinoff di The Batman abbia trovato il suo regista, anche se le trattative sono ancora in corso.

A rivelarlo, Discussing Film, che fa il nome di Craig Zobel. Si è fatto conoscere per il suo ottimo lavoro su Omicidio a Easttown con protagonista Kate Winslet. E visto che con la valanga di licenziamenti e ridimensionamenti presso Warner Bros. Discovery, il CEO sta reinvestendo su tutta una serie di nomi meritevoli presso HBO soprattutto, la scelta di Zobel potrebbe essere già cosa fatta.

Il regista avrebbe a disposizione dai quattro ai cinque mesi per prendere confidenza con il lavoro che andrà a svolgere sulla serie, considerata la data di inizio riprese di The Penguin. Per ora, non sembra ci siano stati spostamenti nel calendario, nonostante il panico delle scorse settimane presso WBD. Questo perché, ancora una volta, il nuovo microfranchise aperto da Matt Reeves è uno dei pochissimi protetti da una botte di ferro dai tagli della major.