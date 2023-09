The Penguin, ecco quale storico personaggio del cinema ha ispirato la serie

Il trailer di The Penguin rende l'attesa sempre più euforica, e ora, come se non bastasse, scopriamo che lo spin-off ha un riferimento artistico assolutamente degno di nota... Di quale film stiamo parlando?

La pellicola in questione è Il Padrino, film del 1972 diretto da Francis Ford Coppola; il personaggio in questione, invece, è Fredo Corleone (secondo figlio di Vito e fratello maggiore di Michael), il quale viene interpretato da John Cazale. Una scelta simile deriva dal desiderio di esprimere il complesso di inferiorità nel Pinguino.

"C'è un tocco di John Cazale nel ruolo di Fredo de Il Padrino" ha dichiarato Matt Reeves, regista di The Batman. "È un mafioso di medio livello e ha un po' di abilità nello spettacolo, certo... ma è evidente che voglia di più, così come che sia molto sottovalutato. Insomma, è pronto a fare la sua mossa".

La notizia ha entusiasmato anche Colin Farrell, interprete dell'antagonista. "C'è una frattura nel cuore di Oz" ha aggiunto, "che in qualche modo alimenta il suo desiderio e la sua ambizione di emergere in questa cabala criminale. Dove porti questa ascesa... be', mi piacerebbe scoprirlo nel secondo film (se un giorno dovesse vedere la luce)". Nel cast, oltre a Farrell nei panni di Oswald "Oz" Cobblepot/Penguin, figureranno anche Cristin Milioiti, Clancy Brown e Michael Zegen.

Non ci resta che attendere gli otto episodi dello spin-off. Purtroppo, però, la data d'uscita è quanto mai oscura: la produzione di The Penguin rimarrà ferma fino alla fine dello sciopero. Al momento, la pubblicazione risulta prevista per il 2024 sul servizio di streaming HBO Max.