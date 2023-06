The Penguin: svelato il logo ufficiale dello spin-off di The Batman in arrivo su Max

Dopo il primo trailer di The Penguin condiviso in occasione della presentazione del palinsesto della nuova piattaforma Max (precedentemente nota come HBO Max), non avevamo avuto più notizie riguardanti lo spin-off di The Batman con protagonista il personaggio di Colin Farrell. Oggi, però, la produzione ha svelato il logo ufficiale dello show.

Il logo, che trovate nell'immagine in calce alla notizia, ricalca esattamente la grafica di quello di The Batman, per come lo avevamo visto nel film di Matt Reeves. Attualmente le riprese di The Penguin sono in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori iniziato lo scorso maggio e ancora in corso, senza alcun indizio su quando potrebbe cessare.

Sebbene i dettagli sulla trama di The Penguin siano al momento ancora sconosciuti, è stato confermato che la serie si svolgerà all'indomani degli eventi di The Batman.

"Siamo entusiasti di portare al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio della DC che non hanno mai visto prima", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di Max, in occasione dell'annuncio della serie. "È incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren per continuare questa storia e vedere Colin portare la sua già eccezionale interpretazione in 'The Batman' a un livello superiore".

"Colin ha dato il massimo sullo schermo nel ruolo del Pinguino in 'The Batman', e avere la possibilità di esplorare a fondo la vita interiore di quel personaggio su Max è un'emozione assoluta", ha dichiarato Matt Reeves, regista di The Batman. "Dylan e io siamo davvero entusiasti di lavorare con Lauren per continuare la storia di Oz mentre cerca di conquistare il potere a Gotham".

"Sono da tempo un fan del mondo di The Batman e il film di Matt è una variazione sul tema potente e coraggiosa nel canone. Sono entusiasta di continuare a raccontare storie nel mondo tetro di Gotham City - e quale migliore scusa per incanalare il cattivo che è in me se non quella di raccontare la storia di Oswald Cobblepot? Sono entusiasta di lavorare con Colin, Matt, Dylan, 6th & Idaho, Warner e Max per portare questa storia sullo schermo", ha dichiarato la showrunner Lauren LeFranc.