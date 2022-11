The Penguin, svelato il working title della serie con Colin Farrell

Mentre il DC Universe viene completamente stravolto dall'arrivo di James Gunn nella sala dei bottoni, c'è una DC cinematografica che parallelamente continua ad andare per la sua strada bella tranquilla, raccogliendo successi tra un The Batman e un Joker e cominciando ad attrezzarsi per il futuro con questa serie sul Pinguino.

Dello show con Colin Farrell sappiamo ancora poco, se non che ci mostrerà il passato di Oswald Cobblepot con tanto di riferimenti alla sua famiglia e ai suoi genitori: nell'attesa di scoprire dettagli più concreti, ogni aggiornamento è dunque cosa gradita, proprio come questo working title trapelato online in queste ore.

Nonostante sul web ci si stia riferendo alla serie come The Penguin, pare che dalle parti di HBO il titolo di lavorazione con cui gli addetti stanno chiamando lo show sul Pinguino di The Batman sia un semplice quanto evocativo The Boss. Che sia un indizio su quello che sarà effettivamente il titolo della serie? Al momento non ci è dato saperlo, ma certo è che sarebbe una scelta che giungerebbe abbastanza inaspettata!

Cosa ne dite? Vi sembra un titolo adatto o preferireste altro? Diteci la vostra nei commenti! Pare, comunque, che la serie sul Pinguino farà da ponte per The Batman 2.