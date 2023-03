The Penguin: tre nuove aggiunte al cast dello spin-off di The Batman!

Pochi giorni dopo il rilascio delle prime foto dal set di Cristin Milioti, che vestirà i panni di Sofia Falcone in The Penguin, oggi torniamo a parlare dell'atteso spin-off di The Batman con una notizia riguardante le ultime aggiunte al cast della serie HBO.

Stiamo parlando di Michael Zegen, James Madio e Scott Cohen, scelti per dei ruoli che non sono stati ancora resi noti dal network. Tuttavia, Variety sembrerebbe aver confermato l'identità del personaggio interpretato da Zegen, ovvero Alberto Falcone.

Introdotto per la prima volta nella serie DC Comics Batman: The Long Halloween e creato da Jeph Loeb e Tim Sale, Alberto è il figlio del famigerato boss della mafia di Gotham City Carmine Falcone, interpretato in The Batman da John Turturro. Mentre suo padre è rappresentato come una figura temuta e rispettata nel mondo criminale, Alberto è raffigurato come un personaggio travagliato e conflittuale, che lotta per essere all'altezza delle aspettative della sua famiglia.

La narrazione dello show riprenderà circa una settimana dopo gli eventi del film del 2022, con Gotham City ancora nel caos più assoluto dopo i disastrosi attentati orditi dall'Enigmista. Lo show seguirà l'ascesa di Oswald Cobblepot nel sottobosco criminale della metropoli, col Pinguino che tenterà di riempire il vuoto lasciato dalla morte di Carmine Falcone e diventare il nuovo re della mala di Gotham.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le foto di Colin Farrell dal set di The Penguin.