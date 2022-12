The Penguin vorrebbe recastare il volto di Salvatore Maroni di The Batman!

Strano rumor quello che sta circolando in queste ore su The Penguin, sequel immediato di The Batman di Matt Reeves. Questo significa che nel presente della serie, Salvatore Maroni dovrebbe restare morto. Eppure un rumor lo vuole prossimo al recasting "con un attore di punta", diverso rispetto al film. Flashback in arrivo?

Più ci si avvicina all’inizio riprese di questo primo, grande tentativo di espansione per il microfranchise creato da Matt Reeves, più il sequel spinoff pensato per piccolo schermo si popola di villain e malviventi. Stando alle anticipazioni, The Penguin sembra a tutti gli effetti un titolo interamente dedicato alla malavita underground di Gotham, senza alcun eroe come Batman a fare da argine. Perché gli argini si sono rotti, a Gotham, e ora i peggiori ratti delle fogne sono pronti a sbranarsi a vicenda.

Abbiamo infatti saputo che la principale antagonista di Colin Farrell sarà Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, pronta a rivendicare l’impero malavitoso del padre interpretato nel film da John Turturro. Si preannuncia quindi una guerra di potere senza esclusione di colpi, in cui potrebbe trovare spazio – va capito però in che modalità – anche un volto che teoricamente viene già dato per morto quando The Batman inizia. Si tratta di Salvatore Maroni e anzi è proprio la sua morte a condurre gran parte della trama del film.

In The Batman appare solo brevemente su alcune prime pagine dei giornali e a prestare quel volto è un attore mai accreditato. Ora, secondo un rapporto di The Illuminerdi, ci sarebbe l’intenzione di cambiare quel volto per associarvi quello di “un attore fuoriserie”, come sta avvenendo e avvenuto d’altronde per tutti i ruoli principali. Rimane da capire se, in caso, Maroni apparirà sotto forma di flashback, vista l’ambientazione temporale di The Penguin, davvero molto interessante.

Farrell aveva infatti anticipato: "The Penguin inizia circa una settimana dopo la fine del film The Batman. Quindi Gotham è ancora un po' sott'acqua. Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio, e si apre con i miei piedi che schizzano nell'acqua nell'ufficio di Falcone. È adorabile. È così ben scritto”. Date queste premesse, non possiamo che concordare.