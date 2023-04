The Perfect Couple, Nicole Kidman e Liev Schreiber nel cast della nuova serie Netflix

Nicole Kidman e Liev Schreiber entrano ufficialmente nel cast di The Perfect Couple, nuova serie Netflix adattamento dell'opera di Erin Hilderbrand. La storia coinvolge un matrimonio, un misterioso delitto e la possibilità, non tanto remota, che tutti possano essere colpevoli.

La Kidman si è unita di recente anche al cast di The Perfect Nanny confermando quanto l'attrice, nell'ultimo periodo, sia particolarmente impegnata soprattutto con prodotti seriali. I due attori interpreteranno nella nuova serie Netflix la madre dello sposo Greer Garrison Winbury e il padre Tag Winbury. La produzione e la regia è stata affidata a Susanne Bier già nota per il suo lavoro fatto nella serie The Night Manager con Tom Hiddleston e nel film Netflix Birdbox.

La storia potrebbe essere avvicinabile ad un giallo in cui la giovane Amelia Sacks sta per sposarsi con il rampollo di una vecchia e ricca famiglia. Nonostante non abbia ottimi rapporto con la suocera, una famosa scrittrice, la madre dello sposo deciderà ugualmente di organizzare un immenso ed unico matrimonio. Durante i preparativi verrà ritrovato un corpo su una spiaggia che renderà tutti sospettati per una indagine che sembra arrivare proprio dai romanzi che la donna scrive.

Nel cast sono presenti anche Eve Hewson, Billy Howle, Dakota Fanning e Meghann Fahy. Il lavoro dell'attrice australiana nel mondo delle serie continua. Infatti, Nicole Kidman sarà anche in Lioness di Taylor Sheridan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!