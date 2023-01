The Perfect Nanny, Nicole Kidman e Maya Erskine protagoniste della serie HBO!

Nicole Kidman torna a collaborare con HBO come protagonista e produttrice esecutiva di The Perfect Nanny, nuova serie tratta dal romanzo di Leila Slimani. Al centro ci sarà la storia di una famiglia e del loro apparentemente perfetto rapporto con la nuova babysitter.

Ad affiancare l'attrice australiana negli episodi ci sarà anche Maya Erskine, co-creatrice e co-protagonista di Pen15, che non solo reciterà nella serie ma si occuperà anche dell'adattamento per il piccolo schermo del libro. Già dalla storia sembra di avere davanti qualcosa che viri molto su tematiche razziali e sociali. Non sarà l'unico progetto a cui l'attrice vincitrice del premio Oscar lavorerà, infatti, Nicole Kidman sarà in Lioness nuova serie di Taylor Sheridan.

La trama di The Perfect Nanny, a quanto pare, racconterà la storia di una tata, all'apparenza perfetta, con una storia che potrebbe causare diversi scontri con i genitori dei bambini che gli sono stati affidati. Entrambe le attrici saranno anche produttrici esecutive del progetto che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere particolarmente fedele al libro da cui è tratto. Ennesimo prodotto che Nicole Kidman ha messo in cantiere per questo impegnativo 2023.

L'attrice è stata protagonista lo scorso anno nella serie Amazon Nine Perfect Strangers che è stata rinnovata anche per una seconda stagione sempre prodotta da Prime Video. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!