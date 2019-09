The Perfectionists: cancellato dopo una sola stagione lo spin-off di PLL

Niente da fare per The Perfectionists. La serie spin-off di Pretty Little Liars è stato cancellata da Freeform dopo la messa in onda di una sola stagione.

Shhhh! È un segreto! Beh, non troppo in realtà.

È appena sto annunciato che The Perfectionists, spin-off del popolare dramma adolescenziale di genere thriller Pretty Little Liars, non vivrà per vedere una seconda stagione.

La prima stagione composta da dieci episodi era andata in onda la scorsa primavera su Freeform, totalizzando una media di appena 600.000 spettatori, e vedeva tra i suoi protagonisti anche Sasha Pieterse e Janel Parrish, rispettivamente Alison DiLaurentis e Mona Vanderwaal in PLL.

Questo, in realtà, rappresentava già il secondo tentativo di realizzare una serie a partire dal fortunato show televisivo basato sui libri di Sarah Shepard e adattato per la televisione da Marlene King, che qui collaborava in veste di produttrice.

Il primo, infatti, fu Ravenswood, inedito in Italia, andato in onda nel 2014 e composto anch'esso di soli 10 episodi. A tornare, in questo caso, fu Caleb Rivers (Tyler Blackburn), lo storico fidanzato di Hanna Marin (Ashley Benson) nella serie originale. Anche qui il portare in un nuovo contesto dei personaggi generalmente apprezzati dal pubblico, non è bastato per far rinnovare la serie.

Nel cast di The Perfectionists anche Sofia Carson, Sidney Park, Eli Brown, Kelly Rutherford e Graeme Thomas King.