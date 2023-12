Da the Peripheral a 1899: le cancellazioni più dolorose del 2023

L’universo delle serie tv ha consolidato, con il tempo, delle dinamiche produttive sempre più specifiche rispetto a quelle del cinema, soprattutto per via della necessità di confermare o meno nuove stagioni dopo ogni opera. Scopriamo, quindi, quali importanti serie sono state cancellate in questo 2023 che ci apprestiamo a salutare.

Dopo aver parlato delle serie tv in attesa di rinnovo da parte di Netflix, continuiamo a parlare del mondo della serialità televisiva per condividere una lista, certo mai esaustiva, di quelle serie tv che, in questo ultimo anno, non sono state considerate degne di un nuovo sforzo produttivo e distributivo e che sono state costrette a terminare il proprio arco narrativo prima del tempo.

La prima opera che non è stata in grado di ottenere il semaforo verde per una nuova stagione è stata 1899, fermata da Netflix dopo una sola stagione nonostante l’ottima risposta da parte del pubblico e della critica.

Allo stesso modo, Doom Patrol, serie che presenta alcuni personaggi dell’universo DC, è stata cancellata da HBO dopo quattro stagioni, non riuscendo a raggiungere il numero di capitoli su cui ha potuto contare The Flash, altro prodotto supereroistico terminato dopo 9 stagioni.

Grande successo anche per Gli Orrori di Dolores Roach, cancellata però dopo la prima tranche di episodi e per Miracle Workers, che, nonostante un cast d’eccezione non è riuscita a strappare una conferma per la quinta stagione.

Situazione particolare quella di The Peripheral, show televisivo dai creatori di Westworld e che, dopo un apparente rinnovo, è stata cancellata da Prime Video dopo una sola stagione.

I fan dovranno dire addio anche a Winning Time, show prodotto da Adam McKay sulla dinastia cestistica dei Lakers degli anni '80 che non è riuscita a vincere l'anello e non è stata rinnovata per una terza stagione.

I fan dovranno dire addio anche a Winning Time, show prodotto da Adam McKay sulla dinastia cestistica dei Lakers degli anni '80 che non è riuscita a vincere l'anello e non è stata rinnovata per una terza stagione.