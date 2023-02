The Peripheral, è ufficiale: lo sci-fi di Prime Video rinnovato per una seconda stagione!

La notizia era nell'aria, ma ora è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Amazon Prime Video ha rinnovato The Peripheral per una seconda stagione! Tratta dal romanzo di William Gibson e ideata dai creatori di Westworld Lisa Joy e Jonathan Nolan, la serie di fantascienza ha fatto il suo debutto il 21 ottobre 2022.

"Siamo entusiasti di continuare il viaggio verso la seconda stagione e di approfondire l'incredibile mondo che Gibson ha creato. A nome di Scott Smith, Vincenzo Natali e dell'intero team, siamo grati ai nostri partner di Amazon e, soprattutto, ai fan", le parole di Joy e Nolan.

Anche Vernon Sanders, responsabile della sezione televisiva di Amazon Studios, ha commentato l'annuncio: "La strabiliante storia ideata da William, insieme alle menti brillanti di Scott, Jonathan e Lisa, ha creato un viaggio indimenticabile per il nostro pubblico globale e siamo entusiasti di come hanno accolto la serie. Non vediamo l'ora di estendere la nostra partnership con Warner Bros. e Kilter Films mentre questa serie straordinariamente ambiziosa continua a svolgersi".

Inverso - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una giovane donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America del 2032. Con il peggiorare della salute della madre e con l’aumentare delle spese mediche, Flynne e suo fratello Burton (Jack Reynor) cercano di arrotondare partecipando a delle simulazioni (“Sims”) nelle quali condividono l’avatar di lui gareggiando al posto di clienti facoltosi per superare le prove impegnative di alcuni giochi. Quando a Burton viene data la possibilità di fare da beta tester per un nuovo Sim, è Flynne quella che si ritrova a giocarci, facendo finta di essere suo fratello. Questo nuovo Sim si svolge a Londra e dà come compito a Flynne di rubare preziose informazioni segrete ad una azienda nota con il nome di Research Institute. Ma quando la missione va male, Flynne inizia a capire che il Sim è più reale di quanto avesse potuto immaginare...

Prima di salutarvi, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione della prima stagione di The Peripheral.