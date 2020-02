The Plot Against America: John Turturro e Winona Ryder nel primo trailer della serie HBO

HBO ha diffuso in streaming il primo trailer di The Plot Against America, serie basata sull'omonimo romanzo ucronistico di Philip Roth che immagina appunto una storia alternativa per gli Stati Uniti. Nel cast anche Winona Ryder e John Turturro.

Nel filmato vediamo parecchie sequenze che riassumono la vicenda narrata, ovvero dalla candidatura a prossimo Presidente di Charles Lindbergh alla discesa in una spirale di fascismo e antisemitismo della stessa America; nella serie seguiremo le vicende di un piccolo nucleo famigliare proletario ebreo del New Jersey costretto a scendere a patti con il cambiamento di un intero Paese che adesso sembra intenzionato unicamente a odiare gli ebrei.

The Plot Against America è stato sviluppato da David Simon, che agirà da produttore esecutivo insieme ad Ed Burns, Joe Roth, Nina K. Noble, Megan Ellison, Susan Goldberg, Sue Naegle, e Jeff Kirschnbaum. Tra i co-produttori esecutivi figurano anche Dennis Stratton e lo stesso Roth.

Nel ricco cast della serie, che sarà composta da sei episodi, troveremo Zoe Kazan, Morgan Spector, Winona Ryder e John Turturro, con Ben Cole nei panni di Charles Lindbergh e il piccolo Azhy Robertson in quelli del bambino testimone degli orrori del cambiamento politico in corso nel suo paese.

La Ryder è al momento impegnata nelle riprese della quarta stagione di Stranger Things, di cui abbiamo visto un primo teaser trailer rivelatore qualche giorno fa; Turturro è di recente apparso in Jesus Rolls – Quintana è tornato! in cui ha ripreso il personaggio già interpretato ne Il grande Lebowski dei fratelli Coen dirigendo un suo personale spin-off; infine Boyle è un astro nascente che ha vinto il Tony e L'Olivier Award grazie alla sua performance in Harry Potter and the Cursed Child, spettacolo teatrale ambientato nel mondo creato da J.K. Rowling. E' apparso anche in Tolkien, il biopic dedicato al leggendario autore de Il Signore degli Anelli.

The Plot Against America esordirà sulla HBO il 16 marzo 2020.