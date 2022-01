The Plot: la nuova serie con Mahershala Ali, dal romanzo dell'autrice di The Undoing

L'Onyx Collective della Disney ha appena ordinato The Plot, nuova serie con Mahershala Ali, adattamento dell'omonimo romanzo bestseller di Jean Hanff Korelitz. Non si tratta della prima volta che l'autrice vede un suo libro prendere vita sul grande schermo: era già successo con You Should Have Known, che è diventato The Undoing, serie della HBO.

La serie arriverà su Hulu negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina e su Disney+ in tutti gli altri Paesi. Ali, oltre ad essere protagonista, sarà anche produttore esecutivo del prodotto adattato da Abby Ajayi, e collaborerà con Mimi Valdés e Amatus Karim. "Hollywood non sta ancora incentivando abbastanza progetti che presentano personaggi neri multidimensionali, narrazioni che si concentrano semplicemente sulla nostra umanità.", ha dichiarato Valdés. "Siamo più che onorati di lavorare insieme a un team così incredibile di collaboratori per dare vita a questo straordinario libro".

Da quanto sappiamo, The Plot parla di autore in difficoltà, Jake (Ali), che intende rilanciare la sua carriera a ogni costo. L'opportunità gli si presenta quando si ritrova davanti alla possibilità di commettere un furto letterario. Jake coglierà l'occasione, ma ad un certo punto, scoperto da qualcuno, verrà minacciato, e tutto ciò che ha costruito nel tempo potrebbe crollare.

Si tratta di un progetto interessante e ambizioso, che coinvolgerà un grande come Mahershala Ali, che dopo l'ingresso nel MCU è pronto a continuare a lavorare anche su altri progetti di vario genere. "Da subito sapevo che l'impareggiabile Mahershala Ali sarebbe stato il Jake perfetto. Sono entusiasta di tutte le sfumature, dell'umanità e della complessità che un attore come lui potrà portare al ruolo" ha dichiarato Ajayi.

E lo siamo anche noi. Intanto, però, Ali è al lavoro su Blade, mentre il team creativo di The Plot si concentra sulla pre-produzione della serie.