The Politician 2, Netflix annuncia la data di uscita: ecco le prime immagini ufficiali

Poco più di due settimane dopo l'uscita di Hollywood, Netflix si prepara a pubblicare il nuovo lavoro creato, scritto e prodotto da Ryan Murphy. Stiamo parlando della seconda stagione di The Politician, di cui sono stata finalmente svelate le prime immagini e la data di uscita ufficiale.

Come potete vedere in calce alla notizia, le foto offrono un nuovo sguardo alle star dello show: Zoey Deutch, Lucy Boynton, Theo Germaine, Laura Dreyfuss, Rahne Jones, e Gwyneth Paltrow insieme ai nuovi regular Judy Light e Bette Midler, introdotti sul finale della prima stagione uscita nel 2019.

Il poster della stagione 2 svela la data di uscita su Netflix: 19 giugno.

Questa la sinossi ufficiale dei nuovi episodi: "Payton Hobart lotterà per scalzare Dede Standish dalla corsa al senato dello stato di New York. In quanto membro più esperto e ammirato del Senato, con Hadassah Gold al suo fianco, la rielezione di Dede sembra un gioco da ragazzi, ma Payton - che vede questa opportunità come il prossimo passo verso la presidenza - deve decidere che tipo di politico diventare per riuscirci, anche se ciò significa svelare segreti, mentire e buttarsi in una relazione a 3. Nel frattempo sua madre, Georgina Hobart, prende una decisione che rischierà di mettere in ombra lui e tutto ciò a cui aspira. Ma se Payton vorrà elevarsi al di sopra dei trucchetti della politica e avere successo senza compromettere il suo carattere, dovrà trovare la propria voce e rafforzare il suo messaggio politico per ispirare ed entusiasmare gli elettori."

Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui potete trovare la nostra recensione della prima stagione di The Politician.