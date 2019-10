The Politician: Ben Platt parla dello stile queer della serie

"Sono molto legato alla serie Glee, che è stata un punto di riferimento durante il liceo. I personaggi erano rivoluzionari e lo spazio dedicato alla comunità queer è stato qualcosa di mai visto prima". Queste le affermazioni di Ben Platt nell'intervista in cui parla del suo coming out e dell'inaspettato ruolo in The Politician.

L'attore continua: “The Politician è il passo successivo nel percorso iniziato da Glee grazie alla sua più marcata rappresentazione del mondo LGBTQ, soprattutto per la maggiore fluidità dei personaggi. Nello show <strong>tutti hanno un legame col mondo queer</strong>".

Platt è uno dei pochi attori che ha fatto <strong>coming out</strong> all'inizio della sua carriera, nonostante le avversioni che, egli stesso ammette, avrebbe potuto suscitare in audizioni, casting e tra i produttori. Eppure nulla di tutto ciò lo ha spaventato: lo scorso febbraio ha infatti voluto cantarlo al mondo intero con la pubblicazione dell'album "Sing to Me Instead", realizzato in collaborazione con <strong>Charlie Carver</strong>.



L'instancabile ventiseienne sembra avere già le idee chiare sui prossimi progetti, tra cui uno molto ambizioso: Platt è stato scritturato insieme all'amico Beanie Feldstein per l'adattamento del musical “Merrily We Go Along”, per la realizzazione del quale <strong>saranno necessari ben 18 anni</strong>, in quanto la storia si svolge nell'arco temporale di un ventennio e il regista ha voluto la massima veridicità.



Nonostante sia appena stato distribuito da <strong>Netflix</strong>, la riconferma di The Politician per una seconda stagione non è tardata ad arrivare e le riprese inizieranno tra un paio di settimane. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Politician, che non è per i più deboli di cuore, come avvisa il messaggio al pubblico all'inizio di The Politician.