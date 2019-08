The Politician, diffusi il trailer e la locandina della serie tv targata Netflix

"Promettiamo di promettervi qualsiasi cosa". Più eloquenti di così... La piattaforma di streaming Netflix ha diffuso il trailer e la locandina di The Politician, la serie creata da Ryan Murphy.

Di recente avevamo visto un primo poster poster e alcune immagini del nuovo show partorito dalla geniale mente del trio dietro Glee, American Horror Story, Scream Queens e Pose, ovvero Ryan Murphy, Brad Falchuck e Ian Brennan, ma oggi sono stati diffusi anche il primo trailer e la locandina ufficiale di The Politician.

Come si evince dal video e dalle tagline, la serie promette irriverenza, sagacia e (s)correttezza politica in gran misura, candidandosi a diventare presto un piccolo must del genere.

La prima stagione dello show sarà composta da otto episodi dalla durata di un'ora, e avrà una release internazionale programmata per il 27 settembre su Netflix.

Ben Platt sarà Peyton, il protagonista, la cui ambizione è da sempre quella di diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. Ma prima dovrà conquistare un altra schiera di elettori: quella del Saint Sebastian, il liceo da lui frequentato, piattaforma imprescindibile per arrivare poi ad Harvard e, infine, alla Casa Bianca.

Nel cast dello show anche due fedeli di Murphy, Gwyneth Paltrow e Jessica Lange, assieme a Zoey Deutch, Benjamin Barrett, Bob Balaban e Lucy Boynton.