The Politician: Jessica Lange nel cast del nuovo show di Ryan Murphy

La star di American Horror Story, Jessica Lange, sarà la protagonista, insieme a Ben Platt, del nuovo show di Ryan Murphy, The Politician, prodotto da Netflix. Il progetto è descritto come una 'comedy con un commento sociale' e tra i pochi dettagli rivelati, è stato annunciato che gli episodi avranno una durata di circa un'ora.

The Politician seguirà le ambizioni politiche di Payton (Ben Platt), giovane benestante di Santa Barbara. Ogni stagione della serie, proprio nello stile di Ryan Murphy, racconterà una diversa campagna elettorale del protagonista.

Ryan Murphy sarà regista e produttore del progetto e tornerà a lavorare con Jessica Lange, dopo American Horror Story e Feud.

Il cast di The Politician è davvero ricco di star, perché comprende Dylan McDermott, January Jones, Zoey Deutch, Laura Dreyfuss, Lucy Boynton e Rahne Jones.

Jessica Lange, premiata due volte con l'Oscar - per le interpretazioni in Tootsie nel 1983 e in Blue Sky nel 1995 - è nota per i suoi ruoli al cinema e in tv. Sul grande schermo ha recitato in pellicole acclamate come King Kong, Cape Fear - Il promontorio della paura, Il postino suona sempre due volte, Big Fish e Broken Flowers.

Ha conosciuto ulteriore successo negli ultimi anni grazie soprattutto alla partecipazione alla serie tv antologica American Horror Story. Nel 2017 ha interpretato Joan Crawford nello show di Murphy, Feud, al fianco di Susan Sarandon nelle vesti di Bette Davis.