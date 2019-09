The Politician, Laura Dreyfuss sul suo personaggio e lavorare di nuovo con Platt e Murphy

L'attrice Laura Dreyfuss, McAfee in The Politician, la nuova serie tv di Netflix realizzata da Ryan Murphy, racconta qualcosa di più sul suo personaggio e come ci si sente a ritrovare sul set due colleghi d'eccezione come Platt e Murphy.

Descritta come "la donna al fianco di Peyton, che lo aiuterà a raggiungere tutti i suoi obiettivi", McAfee, ovvero il personaggio interpretato dalla Dreyfuss (Glee, Dear Evan Hansen), sembra essere davvero apprezzato dall'attrice, che ne decanta le lodi.

"Credo sia davvero fantastico interpretare una donna così brillante. È incredibilmente strategica, e riesce a calcolare ogni possibile risultato, per ogni possibile scenario. Il suo spirito d'osservazione è assurdo, ed è costantemente consapevole di ciò che la circonda, e di come questo possa influenzare il resto. Adoro il fatto che sia così 'visibile'. In qualità di donna, è davvero divertente potersi esprimere in questo modo. Adoro anche il suo senso dell'umorismo, che è davvero incredibile. È molto pungente, ed è davvero divertente da interpretare".

Ma la Dreyfuss ha solo complimenti anche per la sua co-star e protagonista della serie, Ben Platt, con cui ha ormai uno stretto rapporto d'amicizia, grazie anche alla precedente collaborazione teatrale in Dear Evan Hansen.

"È stato l'aspetto migliore dell'intera esperienza, avere l'opportunità di lavorare con persone che rispetto e amo davvero. Sapere che hanno un tale rispetto per l'arte e le persone che li circondano, che lavorano con loro, è stato entusiasmante. Mi sono sentita davvero come se si stessero prendendo cura di me, ed è stato anche molto tranquillizzante avere uno dei miei migliori amici lì con me, tutti i giorni, durante le riprese. Conosco benissimo Ben, il tipo di artista che è, e abbiamo stretto un'amicizia deliziosa durante questi ultimi... Quanti sono? 5 anni, ormai! Che cosa divertente! Mi sento davvero fortunata ad avere tutto questo".

E lo stesso vale per il team esecutivo, con cui aveva già lavorato sul set di Glee.

"E Ryan, ovviamente, è semplicemente un genio, ed è assolutamente incredibile essere parte di una qualsiasi cosa che possa creare. È stato divertente ritrovare anche [i produttori esecutivi] Brad [Falchuck] e Ian [Brennan]".

The Politician sarà disponibile dal 27 settembre su Netflix.